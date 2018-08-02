Тренера Майкла Фелпса обвиняют в сексуальных домогательствах

Американка Кэролин Баркл заявила, что бывший тренер 26-кратного чемпиона мира Майкла Фелпса Боб Боумэн навязывал ей непристойное общение, сообщает USA Today.

Пловчиха показала сообщения 2011 года с явным сексуальным уклоном со стороны Боумэна, в которых тренер называл Баркл "деткой" и намекал на непристойные вещи. В общении принимал активное участие еще один тренер по плаванию, Шон Хатчинсон.

Позднее Боумэн извинился за свое поведение, отметив, что сожалеет о содеянном: "Я извинился перед Каролин и глубоко сожалею о произошедшем. Я благодарен ей за те хорошие отношения, которые есть у нас сегодня".

Инцидент завершился предупреждением от федерации сборной США. В 2012 году Боумэн вошел в тренерский штаб сборной США, где работал вплоть до Олимпийских игр в Рио.В настоящее время скандал с участием экс-тренера Фелпса внимательно разбирают в Университете Аризоны. Также в расследовании фигурирует имя Шона Хатчинсона в связи с жалобами пловчихи Арианы Кукорс. Спортсменка заявила, что Хатчинсон домогался ее, когда та была в возрасте от 16 до 24 лет.