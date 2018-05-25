Трехкратная олимпийская чемпионка Хоссу изменила мужу

Муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Катинки Хоссу Шейн Тасап сообщил, что жена изменила ему. Они прожили в браке 5 лет.

"Наши отношения с Катинкой, личные и профессиональные, закончились. Причиной стало предательство с ее стороны. Она разрушила святость нашего брака, переспав со своим партнером по тренировкам Даниэлем Дудашом. После всего того, что я сделал для нее, посвятил свою жизнь тому, чтобы ее детские мечты сбылись, я понял, что мной манипулировали, а наши отношения были построены на лжи. Я уверен, что Катинка никогда меня не любила, только мое отношение к ней", – написал Тасап в Инстаграме.