Сказочное Бали. Юлия Ефимова рассказала, где самые красивые закаты

Российская пловчиха Юлия Ефимова в своем Инстаграме опубликовала фотографию, сделанную в Волгодонске. На ней 26-летняя спортсменка запечатлена на фоне красивого заката.

- Самые красивые закаты это: Бали, Лос-Анджелес и на Дону, - так подписала эту фотографию Ефимова.

Пользователи оценили снимок:

- Какая же красивая, - написала olynikita.

- Изумительный кадр. Юля, ты украшение нашего провинциального городка, - такой комментарий оставила alladelidon.

- Любим тебя, гордимся тобой!!!! Восхищается тобой!!!! Супер Юлия!!!! - написал kostmos85.

Напомним, Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта.

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