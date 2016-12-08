03:09 | ПЛАВАНИЕ

Шабасов взял серебро ЧМ на короткой воде на дистанции 100 м на спине

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Россиянин Андрей Шабасов стал вторым на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в канадском Виндзоре. Победу одержал австралиец Митчелл Ларкин, замкнул призовую тройку Сюй Цзяюй из Китая. Еще один представитель России Григорий Тарасевич показал восьмой результат.

Виндзор (Канада)

Чемпионат мира на короткой воде

Мужчины

100 м, спина

1. Ларкин (Австралия) – 49,65

2. ШАБАСОВ (Россия) – 49,69

3. Сюй Цзяюй (Китай) – 50,02…

8. ТАРАСЕВИЧ (Россия) – 50,95

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Материалы REN-TV

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