17:39 10 ноября | ПЛАВАНИЕ

Сергей Колмогоров: "Уровень результатов пловцов сборной России существенно возрос"

0
0
0

Главный тренер сборной России Сергей Колмогоров считает, что общий уровень спортивных результатов российских пловцов существенно возрос в течение прошедшего олимпийского цикла. Также специалист поддержал переизбрание Владимира Сальникова на пост главы Всероссийской федерации плавания (ВФП), которое состоялось в четверг в ходе отчетно-выборной конференции организации.

- Я поддерживаю переизбрание Владимира Сальникова на пост главы ВФП, - цитирует ТАСС Колмогорова. - Общий уровень спортивных результатов пловцов сборной России существенно возрос за последние годы. Нам необходимо сделать последний логический шаг - реализовать этот высокий уровень, в золотые медали в том числе.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3774018

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ