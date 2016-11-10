Сергей Колмогоров: "Уровень результатов пловцов сборной России существенно возрос"

Главный тренер сборной России Сергей Колмогоров считает, что общий уровень спортивных результатов российских пловцов существенно возрос в течение прошедшего олимпийского цикла. Также специалист поддержал переизбрание Владимира Сальникова на пост главы Всероссийской федерации плавания (ВФП), которое состоялось в четверг в ходе отчетно-выборной конференции организации.

- Я поддерживаю переизбрание Владимира Сальникова на пост главы ВФП, - цитирует ТАСС Колмогорова. - Общий уровень спортивных результатов пловцов сборной России существенно возрос за последние годы. Нам необходимо сделать последний логический шаг - реализовать этот высокий уровень, в золотые медали в том числе.