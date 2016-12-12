10:27 | ПЛАВАНИЕ

Сергей Колмогоров: "Сейчас в сборной России идет становление команды"

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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров отметил, что на чемпионате мира на короткой воде в Виндзоре команда доказала, что может бороться с мировыми лидерами. По словам специалиста, главным в следующем сезоне станет старт на чемпионате мира в Будапеште.

– Мы забрали большинство эстафет в Виндзоре, – приводит "Р-Спорт" слова Колмогорова. – Американцы намеревались забрать эту эстафету. Результат Кирилла Пригоды стоит отдельного упоминания, ну а американцы были дисквалифицированы за нарушение правил прохождения дистанции. Мы доказали, что можем бороться. Сейчас у нас идет становление команды, она молодая, амбициозная, и совсем скоро мы начнем готовиться к новому олимпийскому циклу. Главным в следующем сезоне для нас станет старт на чемпионате мира в Будапеште.


 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161212/1113625710.html

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