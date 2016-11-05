Сергей Колмогоров: "Морозов выступит на четырех дистанциях на чемпионате мира"

Главный тренер сборной России Сергей Колмогоров сообщил, что Владимир Морозов планирует выступить на четырех дистанциях на чемпионате мира в Виндзоре, который пройдет с 6 по 11 декабря. Россиянин пропускает чемпионат мира в Казани, который является отборочным к мировому первенству. Однако пловец выступит на чемпионате мира, если его результаты, показанные на этапах Кубка мира, окажутся быстрее, чем у двух квалифицировавшихся спортсменов в конкретных видах программы.

– Морозов планирует выступить на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, 100 метров брассом и 100 метров комплексом, при тех условиях, которые мы озвучивали ранее, – приводит "Р-Спорт" слова Колмогорова. – В случае с Григорием Тарасевичем то же самое, но он претендует только на дистанции в плавании на спине – 50, 100 и 200 метров.

Напомним, что на прошлой неделе Морозов стал первым в истории российского плавания обладателем Кубка мира.