Сергей Колмогоров: "Ефимова приняла верное решение пропустить ЧМ"

Главный тренер сборной России Сергей Колмогоров отметил, что решение трехкратного призера Олимпийских игр Юлии Ефимовой отказаться от участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Канаде было абсолютно верным. Спортсменка планировала выступить на чемпионате мира, который пройдет в канадском Виндзоре 6 - 11 декабря, но отказалась из-за проблем со здоровьем.

- Другого варианта и быть не могло, решение абсолютно верное, - цитирует "Р-Спорт" Колмогорова. - Две-три недели ей нужно на восстановление, если она хочет летом достойно выступить. Она хочет этого, я уверен.