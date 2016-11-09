19:48 | ПЛАВАНИЕ

Сергей Колмогоров: "Ефимова приняла верное решение пропустить ЧМ"

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Главный тренер сборной России Сергей Колмогоров отметил, что решение трехкратного призера Олимпийских игр Юлии Ефимовой отказаться от участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Канаде было абсолютно верным. Спортсменка планировала выступить на чемпионате мира, который пройдет в канадском Виндзоре 6 - 11 декабря, но отказалась из-за проблем со здоровьем.

- Другого варианта и быть не могло, решение абсолютно верное, - цитирует "Р-Спорт" Колмогорова. - Две-три недели ей нужно на восстановление, если она хочет летом достойно выступить. Она хочет этого, я уверен.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161109/1112037768.html

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