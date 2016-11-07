19:15 | ПЛАВАНИЕ

Сбой в работе электроники не повлиял на фиксацию результатов спортсменов

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Сбой в работе электроники на чемпионате России не повлиял на фиксацию результатов спортсменов. Об этом сообщил главный судья квалификационного чемпионата России по плаванию на короткой воде Лев Камешков. Соревнования проходят в Казани. 

– Сбой в электронике был. Небольшой сбой, но на результаты спортсменов это никак не повлияло, – приводит "Р-Спорт" слова Камешкова. – Была некоторая пауза, и мы благодаря опыту и профессионализму наших технических служб быстро проверили экспертизу и все исправили. Электроника работала, все фиксировалось. Это был сбой в работе табло, щиты работали, результаты фиксировались, двойная фиксация была сделана ручным хронометражом.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161107/1111962022.html

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