Сборная Россия завоевала золото ЧМ в Канаде в смешанной эстафете

Смешанная сборная России в составе Алексея Брянского, Владимира Морозова, Марии Каменевой и Розалии Насретдиновой завоевала золотые медали чемпионата мира по плаванию на короткой воде в эстафете 4 х 50 метров вольным стилем. Результат победителей – 1 минута 29,73 секунды. Второе место заняла команда Голландии, третье – Канада. Соревнование проходит в канадском Виндзоре.

Виндзор (Канада)

Чемпионат мира на короткой воде

Эстафета 4х50 м, вольный стиль

1. РОССИЯ - 1.29,73

2. Голландия - отставание 0,09

3. Канада - 0,10

