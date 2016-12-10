04:42 | ПЛАВАНИЕ

Сборная России завоевала золото ЧМ в эстафете 4х200 м кролем

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Мужская сборная России в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Артема Лобузова и Александра Красных одержала победу в эстафете 4х200 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Вторым стали спортсмены из США, третьими – представители Японии. Соревнование проходит в канадском Виндзоре.

Виндзор (Канада)

Чемпионат мира на короткой воде

Мужчины

Эстафета 4х200 м, вольный стиль

1. РОССИЯ – 6.52,10

2. США – 6.53,34

3. Япония – 6.53,54

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Tim O'Fey

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Молодцы! Может опять мельдоний рулит,а Макларен?

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