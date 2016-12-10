Сборная России завоевала золото ЧМ в эстафете 4х200 м кролем

Мужская сборная России в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Артема Лобузова и Александра Красных одержала победу в эстафете 4х200 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Вторым стали спортсмены из США, третьими – представители Японии. Соревнование проходит в канадском Виндзоре.
Виндзор (Канада)
Чемпионат мира на короткой воде
Мужчины
Эстафета 4х200 м, вольный стиль
1. РОССИЯ – 6.52,10
2. США – 6.53,34
3. Япония – 6.53,54
Tim O'Fey
Чето судя по докладу в 2015 м программу допинга прикрыли, а спортсмены России все равно первые места занимают. Может все таки не допинг рулил, а историческое превосходство?
06:46
бронепоезд
Молодцы! Может опять мельдоний рулит,а Макларен?
04:56