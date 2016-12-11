Сборная России - чемпион мира в эстафете 4х50 м комплексом

Сборная России в составе Андрея Шабасова, Кирилла Пригоды, Александра Попкова и Владимира Морозова заняла первое место в эстафете 4х50 м комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде в Виндзоре. Второй стала команда США. Бронза досталась Белоруссии.
Для сборной России это пятая золотая медаль в эстафетах на чемпионате мира в Канаде. Всего же в активе российской команды 12 медалей: пять золотых, пять серебряных и две бронзовых.
Виндзор (Канада)
Чемпионат мира на короткой воде
Мужчины
Эстафета 4х50, комплекс
1. РОССИЯ - 1.31,52
2. США - 1.31,97
3. Белоруссия - 1.32,49
spetrov
Наших с победой!
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spetrov
Макларен, доколе?!
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