Сборная России - чемпион мира в эстафете 4х50 м комплексом

Сборная России в составе Андрея Шабасова, Кирилла Пригоды, Александра Попкова и Владимира Морозова заняла первое место в эстафете 4х50 м комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде в Виндзоре. Второй стала команда США. Бронза досталась Белоруссии.

Для сборной России это пятая золотая медаль в эстафетах на чемпионате мира в Канаде. Всего же в активе российской команды 12 медалей: пять золотых, пять серебряных и две бронзовых.

Виндзор (Канада)

Чемпионат мира на короткой воде

Мужчины

Эстафета 4х50, комплекс

1. РОССИЯ - 1.31,52

2. США - 1.31,97

3. Белоруссия - 1.32,49



