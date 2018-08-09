Сборная России - чемпион Европы в женской эстафете комплексным плаванием

Сборная России выиграла женскую эстафету 4х100 комплексным плаванием на чемпионате Европы. Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Мария Каменева почти два корпуса "привезли" соперницам, показав результат 3.54,22.

Второй стала команда Дании. Замкнула тройку Великобритания.

Глазго (Шотландия)

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Комбинированная эстафета, 4х100 м

1. РОССИЯ (Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Мария Каменева) – 3.54,22

2. Дания – 3.56,69

3. Великобритания – 3.56,91