Рылов завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров

Российский спортсмен Евгений Рылов стал победителем чемпионата Европы на дистанции 200 метров на спине. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Россиянин показал результат 1.53,36, установив новый рекорд Европы. Вторым стал поляк Радослав Кавецки. На третьей позиции итальянец Маттео Рестиво. Еще один представитель России Григорий Тарасевич на шестом месте.

Объединенный чемпионат по летним видам спорта

Плавание

Глазго (Великобритания)

Мужчины

Спина

200 метров

Финал

1. ЕВГЕНИЙ РЫЛОВ (РОССИЯ) 1.53,36

2. Радослав Кавецки (Польша) + 2,71

3. Маттео Рестиво (Италия) + 2,93…

6. ГРИГОРИЙ ТАРАСЕВИЧ (РОССИЯ) + 4,01