Рылов и Колесников вышли в полуфинал чемпионата Европы с лучшими результатами

Россиянин Евгений Рылов победил в квалификации чемпионата Европы на дистанции 100 м на спине (52,91 секунды). Его соотечественник Климент Колесников вышел в полуфинал со вторым временем – 53,01.

Третьим стал еще один россиянин Григорий Тарасевич (53,34), который не смог пройти в полуфинал, так как туда допускаются только два спортсмена от страны.

Ранее Семен Макович квалифицировался в полуфинал с 7-м результатом (2 минуты 0,06 секунды) на дистанции 200 м комплексом, Максим Ступин – с 12-м (2.00,72).

На дистанции 200 м баттерфляем в полуфинал прошла Светлана Чимрова (6-й результат, 2.10,08).