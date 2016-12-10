Российские пловцы завоевали золото ЧМ в эстафете 4х50 м кролем

Мужская сборная России в составе Алексея Брянского, Никиты Лобинцева, Александра Попкова и Владимира Морозова одержала победу в эстафете 4х50 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Результат россиян – 1 минута 24,32 секунды. Вторыми стали представители США (1.24,47), замкнули призовую тройку японцы (1.24,51). Соревнование проходит в канадском Виндзоре.
Виндзор (Канада)
Чемпионат мира на короткой воде
Мужчины
Эстафета 4х50 м, вольный стиль
1. РОССИЯ - 1.24,32
2. США - 1.24,47
3. Япония - 1.24,51
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Наверное опять допинг помог? Что смоки спим?
03:42