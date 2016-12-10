02:39 | ПЛАВАНИЕ

Российские пловцы завоевали золото ЧМ в эстафете 4х100 м кролем

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Мужская сборная России в составе Алексея Брянского, Никиты Лобинцева, Александра Попкова и Владимира Морозова одержала победу в эстафете 4 х 100 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Результат россиян – 1 минута 24,32 секунды. Вторыми стали представители США (1.24,47), замкнули призовую тройку японцы (1.24,51). Соревнование проходит в канадском Виндзоре.

Виндзор (Канада)

Чемпионат мира на короткой воде 

Мужчины

Эстафета 4х100 м, вольный стиль

1. РОССИЯ - 1.24,32

2. США - 1.24,47

3. Япония - 1.24,51

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