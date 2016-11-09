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Российские пловцы не выступят в двух эстафетах на ЧМ

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Российские пловцы не выступят в двух эстафетах на чемпионате мира на короткой воде, который пройдет в канадском Виндзоре. Об этом сообщил главный тренер сборной Сергей Колмогоров. Чемпионат мира пройдет с 6 по 11 декабря. Сегодня стал известен предварительный состав на турнир.

- Мы отобрали команду в рамках того положения, которое у нас прописано. И мы набрали примерно десять человек по положению для усиления эстафет. Их много, во всех выступать не будем, - цитирует "Р-Спорт" Колмогорова. - Мы не берем мужскую эстафету 4 по 50 м вольным стилем, где являемся обладателями мирового рекорда. Не берем женскую эстафету 4 по 100 м вольным стилем, так как даже чемпионка России не выполнила норматив. В остальных эстафетах мы выступим.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161109/1112038788.html

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