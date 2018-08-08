Россия завоевала бронзу в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Сборная России по плаванию стала третьей в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Победу одержала сборная Франции. Второй стала команда Голландии. За сборную России выступали Климент Колесников, Владислав Гринев, Мария Каменева и Арина Опенышева.
Объединенный чемпионат по летним видам спорта
Плавание
Глазго (Великобритания)
Смешанная эстафета
4х100 метров
Вольный стиль
1. Франция 3.22,07 (рекорд чемпионатов Европы)
2. Голландия + 1,90
3. РОССИЯ + 2,43