Россия заняла второе место в эстафете 4x100 комплексом, победила Великобритания

На чемпионате Европы в эстафете 4x100 комплексным плаванием победу одержала сборная Великобритании. Сборная России стала второй и завоевала серебряную медаль.

Третье место заняла сборную Германии. За российскую команду выступали Климент Колесников, Антон Чупков, Егор Куимов и Владимир Морозов. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Плавание

Глазго (Шотландия)

Мужчины

Эстафета 4x100 метров комплексным плаванием

Финал

1. Великобритания 3.30,44

2. РОССИЯ (КЛИМЕНТ КОЛЕСНИКОВ, АНТОН ЧУПКОВ, ЕГОР КУИМОВ, ВЛАДИМИР МОРОЗОВ) + 1,59

3. Германия + 3,08