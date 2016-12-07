Россия - чемпион мира в эстафете 4х100 м вольным стилем

Мужская сборная России в составе Владимира Морозова, Никиты Лобинцева, Михаила Вековищева и Александра Попкова заняла первое место в эстафете 4х100 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде. Второе место заняла Франция, третье - США.

Отметим, что до третьего этапа Россия уступала Франции целый корпус, однако Морозов смог не только ликвидировать отставание, но и перед четвертым этапом "привезти" французам почти две секунды.

Виндзор (Канада)

Чемпионат мира на короткой воде

Мужчины

Эстафета 4х100 м, вольный стиль

1. РОССИЯ – 3.05,90

2. Франция - отставание 1,45

3. США - 1,86