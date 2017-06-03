Райан Лохте: "Скандал со мной был раздут сильнее, чем с другими"

Шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте выразил мнение, что получил чересчур суровое наказание за инцидент на Олимпиаде в Рио. В Бразилии он солгал по поводу нападения на него и троих партнеров по сборной США, за что был дисквалифицирован на 10 месяцев.

- Некоторые спортсмены избивали девушек или безрассудно водили автомобиль, угрожая жизни -других, - цитирует NBC Лохте. - Но скандал со мной был раздут сильнее, чем с другими. Меня наказали очень жестоко, и это дикость.

Изначально НОК США сообщил, что четверо пловцов американской сборной были ограблены в ночь на 14 августа в Рио-де–Жанейро. Согласно распространенной информации, Бенц, Конгер, Лохте и Фейген направлялись в Олимпийскую деревню после вечеринки. Такси, в котором ехали атлеты, было остановлено вооруженными людьми, которые представились сотрудниками полиции. Преступники якобы потребовали у спортсменов деньги и другие личные вещи.

Позднее выяснилось, что спортсмены не были ограблены, а заплатили за порчу имущества на автозаправке. Полиция Рио-де-Жанейро выдвинула против Лохте и Фейгена обвинение в даче ложных показаний. Бенц и Конгер, находившиеся с подозреваемыми в момент инцидента, не были привлечены к ответственности, так как не давали показаний в полиции. НОК США и Ассоциация плавания США, а также участники инцидента извинились за произошедшее.