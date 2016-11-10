13:02 | ПЛАВАНИЕ

Работа ВФП за 2012 - 2016 годы признана удовлетворительной

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Отчетно-выборная конференция признала работу Всероссийской федерации плавания (ВФП) удовлетворительной за отчетный период с 2012 по 2016 год, информирует "Р-Спорт". Конференция проходит под Казанью, на ней будет избран президент ВФП и президиум организации. На конференции присутствует 96 процентов делегатов.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России завоевала четыре медали - два серебра национальной команде принесла Юлия Ефимова, бронзовые награды завоевали Евгений Рылов и Антон Чупков.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161110/1112064156.html

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