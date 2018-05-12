Прокуратура Рио-де-Жанейро снова завела дело на Лохте

Прокуратура Рио-де-Жанейро требует наказать американского пловца Райана Лохте за инцидент, случившийся во время Олимпиады-2016. Как сообщает AFP, прокурор требует для 33-летнего спортсмена либо тюремного заключения на срок до полугода, либо денежного штрафа.

Напомним, что Лохте с партнерами по команде утверждали, что их ограбили люди в полицейской форме. Впоследствии оказалось, что американцы солгали, оговорив полицейских, которые их задержали за пьяный дебош на заправке. Лохте дисквалифицировали на десять месяцев, он принес извинения бразильской полиции, и дело было закрыто. Однако теперь прокуратура хочет вернуться к расследованию.