Пригода победил на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира в Голландии, Чупков - третий

Россиянин Кирилл Пригода стал первым на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира в голландском Эйндховене. Он показал результат 2.02,15 секунды. Его соотечественник Антон Чупков финишировал третьим (2.02,83).
В заплыве на 100 метров вольным стилем победил Чад Ле Кло из ЮАР (45,96). Россиянин Владимир Морозов занял второе место (46,14).
Кубок мира
3-й этап
Эйндховен (Голландия)
Брасс
200 метров
1. ПРИГОДА (Россия) – 2.02,15
2. Кох (Германия) – 2.02,62
3. ЧУПКОВ (Россия) – 2.02,8
Вольный стиль
100 метров
1. Ле Кло (ЮАР) – 45,96
2. МОРОЗОВ (Россия) – 46,14
3. Орси (Италия) – 46,70