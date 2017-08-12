Пригода победил на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира в Голландии, Чупков - третий

Россиянин Кирилл Пригода стал первым на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира в голландском Эйндховене. Он показал результат 2.02,15 секунды. Его соотечественник Антон Чупков финишировал третьим (2.02,83).

В заплыве на 100 метров вольным стилем победил Чад Ле Кло из ЮАР (45,96). Россиянин Владимир Морозов занял второе место (46,14).

Кубок мира

3-й этап

Эйндховен (Голландия)

Брасс

200 метров

1. ПРИГОДА (Россия) – 2.02,15

2. Кох (Германия) – 2.02,62

3. ЧУПКОВ (Россия) – 2.02,8

Вольный стиль

100 метров

1. Ле Кло (ЮАР) – 45,96

2. МОРОЗОВ (Россия) – 46,14

3. Орси (Италия) – 46,70