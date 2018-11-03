Пригода, Морозов и Ефимова победили на этапе Кубка мира в Пекине

Россияне Кирилл Пригода, Владимир Морозов и Юлия Ефимова одержали победы на этапе Кубка мира в Пекине.

Пригода стал первым на дистанции 50 метров брассом с результатом 26,02 секунды. Вторым стал американец Майкл Эндрю (26,15), замкнул тройку белорус Илья Шиманович (26,22).

Морозов победил на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 45,66 секунды. Второе место занял американец Блэйк Пьерони (47,00), бронза у китайца Хоу Юйцзе (47,52).

Ефимова стала лучшей на 100-метровке брассом. Ее время 1 минута 3,09 секунды. Алия Аткинсон из Ямайки стадла второй (1.03,44), россиянка Виталина Симонова - третья (1.05,90).

Кроме того, Морозов стал третьим на дистанции 50 метров на спине (23,36). Китаец Сюй Цзяюй - первый (22,70), американец Майкл Эндрю - второй (23,14).