Пригода и Морозов победили на своих дистанциях в Дохе

Россиянин Кирилл Пригода победил на этапе Кубка мира в Дохе в комплексном плавании на 200 м. Он показал результат 1 минута 55,57 секунды. Второе место занял еще один россиянин Даниил Пасынков (1.56,56). Третьим стал венгр Давид Фольдхази (1.57,41).

Кирилл Пригода также стал вторым на дистанции 100 м брассом (56,31). Победителем стал южноафриканец Кэмерон ван дер Бург (56,11). Третье место занял белорус Илья Шиманович (56,76). Россиянин Владимир Морозов стал четвертым (57,17).

Морозов занял второе место в плавании на 50 метров на спине (23,71). Победителем стал немец Кристиан Динер (23,58). Третьим место занял бразилец Нельсон Силва (23,72).

Морозов также стал первым на 50-метровке вольным стилем (20,98). Вторым стал южноафриканец Чад ле Кло (21,50). Третье место занял немец Дамиан Вирлинг (21,61).