Попова - чемпионка России на дистанции 200 м кролем

На проходящем в Казани чемпионате России на дистанции 200 м кролем чемпионкой стала Вероника Попова. У мужчин на дистанции 1500 м вольным стилем победил Ярослав Потапов, а на 200 м баттерфляем – Александр Харланов.

Казань

Чемпионат России в короткой воде

Мужчины

Вольный стиль, 1500 м

1. Ярослав Потапов – 14.43,70

2. Илья Дружинин (оба – ХМАО-Югра) – 14.47,66

3. Роман Кожевников (Тульская обл.) – 15.04,15

Баттерфляй, 200 м

1. Александр Харланов (Пензенская обл.) – 1.51,16

2. Николай Скворцов (Калужская обл.) – 1.52,11

3. Александр Прибыток (Санкт-Петербург) – 1.52,38

Женщины

Вольный стиль, 200 м

1. Вероника Попова (Санкт-Петербург) – 1.52,90

2. Дарья Муллакаева (Пермский край) – 1.56,06

3. Ирина Кривоногова (Самарская обл.) – 1.56,14