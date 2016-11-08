Попков, Рылов, Иванеева и Осипенко стали чемпионами России

Чемпионат России в Казани является квалификационным для участия в декабрьском чемпионате мира в канадском Виндзоре. Места в сборной получат спортсмены, занявшие первые две позиции при учете выполнения норматива в финальном заплыве. На этой дистанции он составляет 22,69 секунды. Таким образом, Попков квалифицировался на мировое первенство.
На дистанции 100 метров брассом первенствовала Наталья Иванеева, показавшая результат 1 минута 5,56 секунды. Второй стала Алена Ефимова (1.06,55), третьей – Дарья Чикунова (1.06,72). Отборочный норматив на этой дистанции – 1.05,58.
Все победители, кроме Осипенко, также выполнили квалификационных норматив для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в Канаде в декабре. Путевку на мировой форум завоевал и серебряный призер на 50-метровке на спине Андрей Шабасов.
Казань
Чемпионат России на короткой воде
Мужчины
50 метров, баттерфляй
1. Попков – 22,57
2. П. Пахомов – 22,93
3. Д. Пахомов – 22,95
50 метров, на спине
1. Рылов – 23,32
2. Шабасов – 23,46
3. Донец – 23,62
Женщины
100 метров, брасс
1. Иванеева – 1.05,56
2. А. Ефимова – 1.06,55
3. Чикунова – 1.06,72
200 метров, комплекс
1. Осипенко – 2.11,14
2. Шваева – 2.11,25
3. Вершинина – 2.12,49