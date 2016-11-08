Попков, Рылов, Иванеева и Осипенко стали чемпионами России

Чемпионат России в Казани является квалификационным для участия в декабрьском чемпионате мира в канадском Виндзоре. Места в сборной получат спортсмены, занявшие первые две позиции при учете выполнения норматива в финальном заплыве. На этой дистанции он составляет 22,69 секунды. Таким образом, Попков квалифицировался на мировое первенство.

На дистанции 100 метров брассом первенствовала Наталья Иванеева, показавшая результат 1 минута 5,56 секунды. Второй стала Алена Ефимова (1.06,55), третьей – Дарья Чикунова (1.06,72). Отборочный норматив на этой дистанции – 1.05,58.

Все победители, кроме Осипенко, также выполнили квалификационных норматив для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в Канаде в декабре. Путевку на мировой форум завоевал и серебряный призер на 50-метровке на спине Андрей Шабасов.

Казань

Чемпионат России на короткой воде

Мужчины

50 метров, баттерфляй

1. Попков – 22,57

2. П. Пахомов – 22,93

3. Д. Пахомов – 22,95

50 метров, на спине

1. Рылов – 23,32

2. Шабасов – 23,46

3. Донец – 23,62

Женщины

100 метров, брасс

1. Иванеева – 1.05,56

2. А. Ефимова – 1.06,55

3. Чикунова – 1.06,72

200 метров, комплекс

1. Осипенко – 2.11,14

2. Шваева – 2.11,25

3. Вершинина – 2.12,49