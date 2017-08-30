Поляк Карась переплыл Балтийское море за 28,5 часа

Пловец Себастьян Карась переплыл Балтийское море на участке между Колобжегом (Польша) и островом Борнхольм (Дания), сообщает Польское радио. Расстояние, преодоленное польским спортсменом, составило 100 км. Он проплыл данное расстояние за 28,5 часа.

По данным СМИ, ранее никому в мире не удавалось установить подобное достижение. Отмечается, что на некоторых этапах заплыва высота волн достигала двух метров, в то время как температура воды держалась на уровне 20 градусов.

Эта попытка стала второй в карьере Карася. В 2016 году он не смог завершить заплыв по состоянию здоровья, прервав его спустя 8 часов после старта.