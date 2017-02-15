Полиция освободила арестованного из-за проблем с психикой олимпийского чемпиона

Полиция Австралии освободила трехкратного олимпийского чемпиона и 17-кратного чемпиона мира Гранта Хэкетта, сообщает Brisbane Times. Никаких обвинений ему выдвинуто не было. Ранее прославленный пловец был арестован в городе Голд-Косте. В полицию обратился его отец, заявивший, что сын внезапно стал вести себя агрессивно.

Хэкетт выиграл два золота на Олимпийских играх 2000 и 2004 годов на дистанции 1500 метров вольным стилем, а также победил в Сиднее в эстафете 4 по 200 метров. Кроме того, завоевал три серебряные и одну бронзовую медали Игр. Также на его счету 17 побед на чемпионатах мира. После завершения карьеры Хэкетт работал комментатором на австралийском телевидении. Перед Олимпиадой в Рио он пытался вернуться в спорт и попасть в состав сборной, но не смог пройти отбор.