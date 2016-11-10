16:29 | ПЛАВАНИЕ

Подготовка к ЧМ-2017 будет состоять из трех циклов

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Подготовка сборной России к чемпионату мира 2017 года в Будапеште будет состоять из трех циклов. Об этом сообщил главный тренер сборной России Сергей Колмогоров.

В этом сезоне мы используем систему подготовки к чемпионату мира 2017 года, состоящую из трех циклов, - цитирует ТАСС Колмогорова. - Первый цикл заканчивается чемпионатом мира по плаванию на короткой воде и Кубком Владимира Сальникова. Второй этап подготовки, весенний, завершается 10 - 15 апреля чемпионатом России, который будет являться отборочным на чемпионат мира. Третий цикл подготовки завершается, собственно, чемпионатом мира в Будапеште.

В этом году предусмотрен однократный отбор на чемпионат мира 2017 года - на чемпионате России. Многие наши спортсмены уже выполнили отборочные нормативы на соревнования в Будапеште.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3774090

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