Пловец Рылов - о победном ЧЕ: "Результаты не очень хорошие"

Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золото и серебро на чемпионате Европы, признался, что считает свои результаты на этом турнире не очень хорошими.

- Доволен ли тем, как сложился чемпионат Европы? 50 на 50, - цитирует ТАСС Рылова. - Результаты не очень хорошие, но очень хороший опыт, он дает пищу для раздумий над тем, что поменять, как улучшить. Не было бы счастья, да несчастье помогло, опыт в копилку очень хороший.

Сегодня россиянин установил рекорд Европы на дистанции 200 м на спине, показав результат 1.53,36.

