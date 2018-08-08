21:04 | ПЛАВАНИЕ

Пловец Рылов - о победном ЧЕ: "Результаты не очень хорошие"


Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золото и серебро на чемпионате Европы, признался, что считает свои результаты на этом турнире не очень хорошими.

Доволен ли тем, как сложился чемпионат Европы? 50 на 50, - цитирует ТАСС Рылова. - Результаты не очень хорошие, но очень хороший опыт, он дает пищу для раздумий над тем, что поменять, как улучшить. Не было бы счастья, да несчастье помогло, опыт в копилку очень хороший.

Сегодня россиянин установил рекорд Европы на дистанции 200 м на спине, показав результат 1.53,36. 
 

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http://tass.ru/sport/5440713

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