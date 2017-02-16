05:50 | ПЛАВАНИЕ

Пловец Хэкетт обвинил брата в избиении

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Трехкратный олимпийский чемпион чемпион Грант Хэкетт обвинил собственного брата в избиении. 

- Мой брат дает комментарии для СМИ. Но кто-нибудь знал, что он избил меня. Каждый знает, что он очень злой человек, - написал Хэкетт в "Инстаграме" под собственной фотографией, на которой под правым глазом видна гематома.

Хэкетт ранее был арестован в городе Голд-Косте. В полицию обратился его отец, заявивший, что сын внезапно стал вести себя агрессивно. Затем прославленный пловец был освобожден, никаких обвинений ему выдвинуто не было.

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Материалы REN-TV

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