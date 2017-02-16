Пловец Хэкетт найден живым

Отец трехкратного олимпийского чемпиона Гранта Хэкетта Невилл подчеркнул, что сын, о пропаже которого было объявлено ранее, найден. По его словам, люди видели Гранта, сообщив в полицию о месте его нахождения.
Ранее австралиец был арестован полицией, но вскоре отпущен. На следующий день родители спортсмена сообщили о его пропаже.
– Сейчас он находится в здравом рассудке. Надеемся, что он останется в этом состоянии, – приводит The Australian слова отца спортсмена. – Не знаю, когда он вернется домой, потому что он скрывается от всех. Сын растерян и расстроен. Мы переживем этот момент, потому что и раньше мы справлялись с непростыми ситуациями.
Пловец Хэкетт обвинил брата в избиении//
Полиция освободила арестованного из-за проблем с психикой олимпийского чемпиона //
Олимпийский чемпион Хэкетт арестован из-за проблем с психикой
Bache Gabrielsen
Бедные родители, бедный Грант.,.
12:23
shpasic
тоже с дефицитом внимания?
12:17