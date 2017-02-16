Пловец Хэкетт найден живым

Отец трехкратного олимпийского чемпиона Гранта Хэкетта Невилл подчеркнул, что сын, о пропаже которого было объявлено ранее, найден. По его словам, люди видели Гранта, сообщив в полицию о месте его нахождения.

Ранее австралиец был арестован полицией, но вскоре отпущен. На следующий день родители спортсмена сообщили о его пропаже.

– Сейчас он находится в здравом рассудке. Надеемся, что он останется в этом состоянии, – приводит The Australian слова отца спортсмена. – Не знаю, когда он вернется домой, потому что он скрывается от всех. Сын растерян и расстроен. Мы переживем этот момент, потому что и раньше мы справлялись с непростыми ситуациями.

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