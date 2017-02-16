12:13 | ПЛАВАНИЕ

Пловец Хэкетт найден живым

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Отец трехкратного олимпийского чемпиона Гранта Хэкетта Невилл подчеркнул, что сын, о пропаже которого было объявлено ранее, найден. По его словам, люди видели Гранта, сообщив в полицию о месте его нахождения.

Ранее австралиец был арестован полицией, но вскоре отпущен. На следующий день родители спортсмена сообщили о его пропаже.

– Сейчас он находится в здравом рассудке. Надеемся, что он останется в этом состоянии, – приводит The Australian слова отца спортсмена. – Не знаю, когда он вернется домой, потому что он скрывается от всех. Сын растерян и расстроен. Мы переживем этот момент, потому что и раньше мы справлялись с непростыми ситуациями.

Пловец Хэкетт обвинил брата в избиении//
Полиция освободила арестованного из-за проблем с психикой олимпийского чемпиона //
Олимпийский чемпион Хэкетт арестован из-за проблем с психикой

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Bache Gabrielsen

Бедные родители, бедный Грант.,.

12:23

shpasic

тоже с дефицитом внимания?

12:17

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