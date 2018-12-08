Пловцы потребуют у FINA отменить запрет на участие в коммерческих турнирах

Ведущие пловцы планеты, в том числе и трехкратная олимпийская чемпионка венгерка Катинка Хоссу, планируют подать иск на FINA с требованием отменить запрет на участие в коммерческих турнирах. Об этом, со ссылкой на юридическую компанию, представлляющую интересы спортсменов, сообщает ТАСС.

Прецендент случился в ноябре, когда Международная федерация плавания пригрозила дисквалификацией спортсменам, которые согласятся принять участие в турнире под эгидой International Swimming League в Турине. Он должен пройти с 20 по 21 декабря в итальянском Турине. Пловцы, которые поедут на эти соревнования, будут дисквалифицированы.

"Я всегда была заинтересована в том, чтобы развивать плавание в том направлении, где пловцы являются партнерами руководящего органа, а не только куклами", - заявила Хоссу.

Сообщается, что к подаче иска собираются присоединиться такие известные пловцы, как Майкл Эндрю и Том Шилдс.

Спортсмены также заявили, что Международная федерация плавания заработала 118 миллионов долларов на всех соревнованиях, проведенных под ее эгидой в 2016 и 2017 годах, однако они получили только 12,5% от этой суммы. FINA была готова выдать ISL разрешение на участие в турнире пловцов за $50 млн, однако организаторы коммерческого старта отказались от этого предложения.