Павел Колобков: "Подготовку Ефимовой финансирует минспорт"

На прошлой неделе в гостях у "СЭ" побывал министр спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах Павел Колобков, откровенно рассказавший о своей новой жизни после назначения на высокий пост и самых больных точках российского спорта. Он подчеркнул, что министерство спорта финансирует подготовку Юлии Ефимовой и рассматривает ее как члена сборной России.

– Можете прояснить ситуацию с Efimova Team в плавании? В прессе и соцсетях она позиционируется как абсолютно автономная команда, которая существует вопреки гадким спортивным начальникам.

– Юлия Ефимова, ее тренер и ряд спортсменов, которые с ними работают, вписаны в состав сборной России. И все мероприятия, связанные с ее подготовкой и выступлением на соревнованиях, оплачиваются деньгами Министерства спорта. Я ежемесячно подписываю приказы о ее командировании. У группы Ефимовой есть план подготовки, который согласован с главным тренером сборной Сергеем Колмогоровым, и мы рассматриваем ее как члена национальной сборной.

– Минспорт – единственный источник финансирования этой группы?

– Может быть, внебюджетные деньги там есть. Но все, что связано с подготовкой Ефимовой, – на нас. А вот по части маркетинга и рекламы мы, конечно, не вмешиваемся.

– Если какой-то другой спортсмен тоже захочет создать свою команду, вы пойдете ему навстречу? Или Ефимова – отдельный случай?

– Будем помогать не только ей. Команду Ефимовой мы рассматриваем как отдельную бригаду. Такое было и в советское время. И в том же плавании перед Олимпиадой в Рио были отдельные бригады – в США, Швейцарии, – которые поддерживались Минспортом. Уже обсудили этот вопрос с попечительским советом ВФП, с главным тренером, и могу сказать, что такие группы будут создаваться и сейчас.

Полностью интервью Колобкова