Павел Колобков: "Колоссальный прорыв совершили пловцы на чемпионате Европы"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что российские спортсмены традиционно сильно выступили в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и спортивной гимнастике в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Российские спортсмены стали победителями командного зачета.

– Искренне рад победе наших спортсменов в общекомандном зачете первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Традиционно великолепно выступила сборная России по синхронному плаванию, завоевавшая восемь золотых наград, – цитирует ТАСС Колобкова. – Колоссальный прорыв совершили пловцы, выигравшие 26 медалей, из которых 10 – золотые. Стабильно высокие результаты показывает сборная России по прыжкам в воду, заметно прогрессируют российские велогонщицы, успешно выступили мужская и женская команды по спортивной гимнастике.

К сожалению, не добрали медалей гребцы и триатлонисты, и награды легкоатлетов не были учтены в общекомандном зачете. Я благодарю всех за самоотдачу. Поздравляю спортсменов и их тренеров с медалями чемпионата Европы, желаю продолжить успешные выступления на предстоящих стартах сезона.