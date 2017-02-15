Олимпийский чемпион Хэккет арестован в Австралии

Трехкратный олимпийский чемпион Гран Хэккет арестован в автралийском городе Голд-Коста, сообщает 9news. Бывший спортсмены был доставлен в наручниках в полицейское отделение. Причины ареста на данный момент неизвестны.

Хэккет выиграл два золота на Олимпийских играх 2000 и 2004 года на дистанции 1500 метров вольным стилем, а также победил в Сиднее в эстафете 4 по 200 метров. Кроме того, завоевал три серебряных и одну бронзовую медали Игр. Также на его счету 17 побед на чемпионатах мира. После завершения карьеры Хэккет работал комментатором на австралийском телевидении.