Олимпийский чемпион Хэкетт арестован в Австралии

Трехкратный олимпийский чемпион Гран Хэкетт арестован в автралийском городе Голд-Коста, сообщает 9news. Бывший спортсмены был доставлен в наручниках в полицейское отделение. Причины ареста на данный момент неизвестны.
Хэкетт выиграл два золота на Олимпийских играх 2000 и 2004 года на дистанции 1500 метров вольным стилем, а также победил в Сиднее в эстафете 4 по 200 метров. Кроме того, завоевал три серебряных и одну бронзовую медали Игр. Также на его счету 17 побед на чемпионатах мира. После завершения карьеры Хэкетт работал комментатором на австралийском телевидении.
UPDATE: Grant Hackett appeared dazed as he held up his handcuffs to camera, as the police car pulled into the Southport Watchhouse. #9News pic.twitter.com/Uce7W6au0k– Nine News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) 15 февраля 2017 г.