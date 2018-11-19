Объявлен состав сборной России на чемпионат мира в Китае

Объявлен состав сборной России на декабрьский чемпионат мира по плаванию на короткой воде, информирует официальный сайт ВФП. Турнир состоится в китайском Ханчжоу 11-16 декабря.

В состав команды вошли:

Вероника Андрусенко, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова, Виталина Симонова, Мария Каменева, Дарья Карташова, Ирина Кривоногова, Дарья Муллакаева, Розалия Насретдинова, Александра Сабитова, Валерия Саламатина, Анастасия Сорокина, Арина Суркова, Мария Киселева (Темникова), Дарья Устинова, Анастасия Фесикова, Светлана Чимрова;

Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Михаил Доринов, Климент Колесников, Олег Костин, Александр Красных, Иван Кузьменко, Семен Макович, Мартин Малютин, Владимир Морозов, Даниил Пасынков, Ярослав Потапов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Евгений Седов, Григорий Тарасевич, Сергей Фесиков, Александр Харланов, Андрей Шабасов, Роман Шевляков.