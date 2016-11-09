Никита Лобинцев: "Поиск спонсоров для команды Ефимовой идет со скрипом"

Призер Олимпийских игр Никита Лобинцев отметил, что потенциальные спонсоры отказываются оказывать финансовую поддержку команде четырехкратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой. По его словам, они это мотивируют тем, что плавание является непопулярным видом спорта в России.



Ранее сообщалось, что в новом олимпийском цикле Ефимова будет тренироваться в России в составе своей команды – Efimova Team. В команду также войдут несколько российских спортсменов, включая Лобинцева.

– Пока все идет со скрипом, очень тяжело искать спонсоров, никто не хочет спонсировать нашу команду, - цитирует ТАСС Лобинцева. – Объясняют это тем, что плавание – недостаточно зрелищный и популярный вид спорта. Надеюсь, своими результатами мы докажем обратное. Выиграем много медалей на чемпионате мира и что-то поменяется в лучшую сторону.

Безусловно, для России создание подобной команды – это прецедент. Если сравнивать опыт других стран – Европы, США, Австралии, они к этой модели пришли уже давно. Рано или поздно наша система тоже перестроится, на это нужен год, два или десять лет, но мы будем первыми. Посмотрим, что из этого получится.