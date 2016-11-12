Назван состав сборной России на чемпионат мира на короткой воде

Президиум Всероссийской федерации плавания утвердил состав сборной России на чемпионат мира на короткой воде, сообщает пресс-служба организации. Турнир пройдет с 6 по 11 декабря в канадском Виндзоре.

В состав женской команды вошли десять спортсменок: Валентина Артемьева, Наталья Иванеева, Мария Каменева, Ирина Кривоногова, Дарья Муллакаева, Розалия Насретдинова, Арина Опенышева, Вероника Попова, Дарья Устинова, Светлана Чимрова.

В составе мужской команды выступят 19 спортсменов: Александр Красных, Даниил Пасынков, Дмитрий Горбунов, Андрей Шабасов, Григорий Тарасевич, Владимир Морозов, Олег Костин, Михаил Доринов, Илья Хоменко, Александр Попков, Никита Лобинцев, Кирилл Пригода, Александр Харланов, Николай Скворцов, Михаил Довгалюк, Артем Лобузов, Михаил Вековищев, Алексей Брянский, Даниил Пахомов.