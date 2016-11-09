Назван предварительный состав сборной России на ЧМ

Тренерский штаб сборной России определился с предварительным составом команды на чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в декабре в Канаде. Об этом сообщил главный тренер национальной сборной Сергей Колмогоров. По его словам, окончательный состав команды будет назван в четверг по итогам отчетно-выборной конференции Всероссийской федерации плавания. Состав российской команды был сформирован по итогам отборочного чемпионата России, который проходил 5 - 9 ноября в Казани.

В состав российской команды вошли 29 спортсменов:

Женщины - Светлана Чимрова, Наталья Иванеева, Валентина Артемьева, Вероника Попова, Мария Каменева, Розалия Насретдинова, Дарья Муллакаева, Арина Опенышева, Дарья Устинова, Ирина Кривоногова;

Мужчины - Александр Красных, Даниил Пасынков, Дмитрий Горбунов, Андрей Шабасов, Григорий Тарасевич, Владимир Морозов, Олег Костин, Михаил Доринов, Илья Хоменко, Александр Попков, Никита Лобинцев, Кирилл Пригода, Александр Харланов, Николай Скворцов, Михаил Довгалюк, Артем Лобузов, Михаил Вековищев, Алексей Брянский, Даниил Пахомов.