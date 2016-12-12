Мужская сборная России выиграла комбинированную эстафету 4х100 м в Виндзоре

Мужская сборная России в составе Андрея Шабасова, Кирилла Пригоды, Александра Харланова и Владимира Морозова одержала победу в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира в канадском Виндзоре. Результат российских пловцов - 3.21,17.

Серебряные медали завоевали представители Австралии (3.23,56), тройку призеров замкнули представители Японии (3.24,71).

Виндзор (Канада)

Чемпионат мира на короткой воде

Мужчины

Эстафета 4х100 м, комбинированный стиль

1. РОССИЯ - 3.21,17

2. Австралия - 3.23,56

3. Япония - 3.24,71