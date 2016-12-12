07:03 | ПЛАВАНИЕ

Мужская сборная России выиграла комбинированную эстафету 4х100 м в Виндзоре

0
0
0
3

Мужская сборная России в составе Андрея Шабасова, Кирилла Пригоды, Александра Харланова и Владимира Морозова одержала победу в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира в канадском Виндзоре. Результат российских пловцов - 3.21,17.

Серебряные медали завоевали представители Австралии (3.23,56), тройку призеров замкнули представители Японии (3.24,71).

Виндзор (Канада)

Чемпионат мира на короткой воде

Мужчины

Эстафета 4х100 м, комбинированный стиль

1. РОССИЯ - 3.21,17

2. Австралия - 3.23,56

3. Япония - 3.24,71

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Айртон

Джин_SM(v3) Всё гораздо проще, никто из элиты плавания там не участвует.))

09:56

rusfed 2.0

Эх, Морозов, Морозов, как же ты так профукал Рио...

09:02

Джин_SM(v3)

Интересно, наши под допингом так выносят всех или как?

07:40

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ