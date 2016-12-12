Мужская сборная России выиграла комбинированную эстафету 4х100 м в Виндзоре

Мужская сборная России в составе Андрея Шабасова, Кирилла Пригоды, Александра Харланова и Владимира Морозова одержала победу в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира в канадском Виндзоре. Результат российских пловцов - 3.21,17.
Серебряные медали завоевали представители Австралии (3.23,56), тройку призеров замкнули представители Японии (3.24,71).
Виндзор (Канада)
Чемпионат мира на короткой воде
Мужчины
Эстафета 4х100 м, комбинированный стиль
1. РОССИЯ - 3.21,17
2. Австралия - 3.23,56
3. Япония - 3.24,71
Айртон
Джин_SM(v3) Всё гораздо проще, никто из элиты плавания там не участвует.))
09:56
rusfed 2.0
Эх, Морозов, Морозов, как же ты так профукал Рио...
09:02
Джин_SM(v3)
Интересно, наши под допингом так выносят всех или как?
07:40