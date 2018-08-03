Мужская и женская сборные России вышли в финал кролевой эстафеты на чемпионате Европы

Мужская сборная России по плаванию в составе Владислава Гринева, Ивана Кузьменко, Сергея Фесикова и Андрея Жилкина с четвертым временем (3.15,77) в эстафете 4х100 м кролем вышла в финал чемпионата Европы по водным видам спорта, который стартовал в Глазго. Также в кролевой эстафете 4х100 м с четвертым результатом (3.39,48) в финал вышла женская сборная России в составе Арины Опенышевой, Розалии Насретдиновой, Валерии Саламатиной и Виктории Андреевой.

У мужчин лучшее время в отборе показали итальянцы (3.15,29), а у женщин – голландки (3.38,30).