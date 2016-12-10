Морозов завоевал серебро на дистанции 50 м вольным стилем в Виндзоре

Россиянин Владимир Морозов завоевал серебряную медаль на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Победу одержал голландец Йессе Путс, третье место занял литовец Симонас Билис. Другой россиянин Алексей Брянский показал восьмой результат. Соревнование проходит в канадском Виндзоре.

Виндзор (Канада)

Чемпионат мира на короткой воде

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Путс (Голландия) – 21,10

2. МОРОЗОВ (Россия) – 21,14

3. Билис (Литва) – 21,23…

8. БРЯНСКИЙ (Россия) – 21,46