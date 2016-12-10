Морозов завоевал серебро на дистанции 50 м вольным стилем в Виндзоре

Россиянин Владимир Морозов завоевал серебряную медаль на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Победу одержал голландец Йессе Путс, третье место занял литовец Симонас Билис. Другой россиянин Алексей Брянский показал восьмой результат. Соревнование проходит в канадском Виндзоре.
Виндзор (Канада)
Чемпионат мира на короткой воде
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Путс (Голландия) – 21,10
2. МОРОЗОВ (Россия) – 21,14
3. Билис (Литва) – 21,23…
8. БРЯНСКИЙ (Россия) – 21,46