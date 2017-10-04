Морозов завоевал два золота в первый день этапа Кубка мира в Дохе

Россиянин Владимир Морозов выиграл две золотые медали в первый день этапа Кубка мира в Дохе. Он одержал победы на дистанции 100 метров вольным стилем (46,87 секунды), опередив немца Дамиана Вирлинга (47,82) и парагвайца Бенхамина Хокина (47,89). Также Морозов первенствовал на дистанции 100 метров комплексным плаванием (51,38). В этом заплыве он опередил предтавителя Белоруссии Павла Санковича (52,61) и американца Тома Шилдса (53,21).

Отметим, что в первый день этапа Кубка мира в российские пловцы завоевали еще три медали. Морозов занял третье место на дистанции 100 метров на спине. Еще две медали на счету Кирилла Пригоды, который завоевал золото (200 метров брассом) и серебро (50 метров брассом).

Напомним, этап Кубка мира в Дохе завершится 5 октября.