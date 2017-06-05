Морозов выступит на московском этапе Кубка мира

Призер Олимпийских игр Владимир Морозов сообщил, что примет участие в московском этапе Кубка мира, несмотря на смену формата соревнований. Ранее было объявлено, что на турнире не будет одной из профильных дистанций россиянина - 100 метров вольным стилем. Этап пройдет 2 и 3 августа.

- На этапе выступать планирую, - приводит "Р-Спорт" слова Морозова. - Насколько знаю, будут не все дисциплины, может, попробую себя в чем-то новом. На последних двух выходных выступал на местных стартах, готовность к чемпионату мира по результатам хорошая.