Морозов выиграл на дистанции 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира, Ефимова и Пригода - призеры

Россиянин Владимир Морозов победил на втором этапе Кубка мира в Берлине в плавании на дистанции 100 м вольным стилем. Его соотечественник Кирилл Пригода был вторым на дистанции 50 м брассом. А на дистанции 100 м брассом у женщин Юлия Ефимова показала третий результат.
Берлин (Германия)
Кубок мира
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. МОРОЗОВ (Россия) – 45,79
2. Баретт (Великобритания) – 47,07
2. Сиура (Япония) – 47,07
50 м, брасс
1. Ван дер Бург (ЮАР) – 25,75
2. ПРИГОДА (Россия) – 26,04
3. Лима (Бразилия) – 27,52
Женщины
100 м, брасс
1. Мейли (США) – 1.02,92
2. Аткинсон (Ямайка) – 1.03,10
3. ЕФИМОВА (Россия) – 1.03,17