Морозов выиграл на дистанции 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира, Ефимова и Пригода - призеры

Россиянин Владимир Морозов победил на втором этапе Кубка мира в Берлине в плавании на дистанции 100 м вольным стилем. Его соотечественник Кирилл Пригода был вторым на дистанции 50 м брассом. А на дистанции 100 м брассом у женщин Юлия Ефимова показала третий результат.

Берлин (Германия)

Кубок мира

Мужчины

100 м, вольный стиль

1. МОРОЗОВ (Россия) – 45,79

2. Баретт (Великобритания) – 47,07

2. Сиура (Япония) – 47,07

50 м, брасс

1. Ван дер Бург (ЮАР) – 25,75

2. ПРИГОДА (Россия) – 26,04

3. Лима (Бразилия) – 27,52

Женщины

100 м, брасс

1. Мейли (США) – 1.02,92

2. Аткинсон (Ямайка) – 1.03,10

3. ЕФИМОВА (Россия) – 1.03,17